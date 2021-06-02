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Украинцы все чаще платят бесконтактно и через смартфоны

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Украинцы все чаще платят бесконтактно и через смартфоны

Количество бесконтактных карт в первом квартале года выросло на 10%, а каждая десятая платежная карта — токенизована, то есть расчеты проходят через смартфон или другие устройства.

О данных карточного рынка по итогам первого квартала 2021 года сообщает Нацбанк.

Так, общее количество операций (безналичных и по получению наличности) с использованием платежных карточек украинских банков составило 1691 млн шт., А их сумма — 1 089,1 млрд грн. В годовом измерении количество сделок выросло на 22,1%, а сумма — на 18,3%.

Кроме того 9 из 10 операций были безналичными в I квартале, а доля безналичных операций по сумме составила 61% от всех операций с карточками. В прошлом году в I квартале эти показатели составляли — 85,4% и 54,6% соответственно.

По количеству больше операций проводится в торговых центрах — 49,3%, а по сумме — на переводы с карты на карту — 42,1%.

Более трети от количества безналичных операций с платежной карточкой в I квартале 2021 года осуществлялись в Интернете (36,7%). Это почти 202,3 млрд гривен.

Общее количество платежных карт в Украине выросло на 3% до 75,3 млн шт. Количество бесконтактных карточек, которые использовали для осуществления операций, с начала года выросло почти на 10% до 14,1 млн карточек.

Почти каждая десятая активная платежная карта — токенизована. Их количество составляет 4,2 млн. штук, что на 6% больше, чем в начале года. Такая популярность бесконтактных и токенизованих карточек обусловлена высоким уровнем безопасности, скоростью и удобством операций с их использованием, говорят в НБУ.

Бесконтактные операции это такие, которые осуществляются бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов. Их сумма составила 119,0 млрд грн.

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Также расширяется сеть торговых pos-терминалов — количество оборудованных пунктов продажи за квартал выросла на 2% — до 333,5 тысяч.

Количество платежных терминалов (контактных и бесконтактных) в расчете на 1 млн постоянного населения Украины по состоянию на 1 апреля 2021 года составляла 9,6 тыс. шт. (год назад на конец первого квартала — 8,3 тыс. шт. на 1 млн населения).

НБУ, платежная карта
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