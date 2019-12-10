Скандальный сайт «Миротворец» заявил о прекращении работы

Центр «Миротворец» заявил, что останавливает свои серверы, а доступ к данным временно будут иметь только отдельные категории пользователей.
Об это идет речь в сообщении на сайте «Миротворец» от 10 декабря.
«Сегодня, 10.12.2019, в 18:00 на радость чудовищам от медиаблядства, боевикам и российским наемникам, а также по требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы Миротворца, а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала. Доступ к сведениям об объектах нашего исследования в разделе Чистилище будет временно обеспечен только для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе», — говорится там.
«Миротворец» отмечает, что все другие проекты центра будут работать и дальше в открытом и доступном режиме. Это, в частности, IDentigraF — система распознавания, Myrotvorets news, Радио «Миротворец».
Причины закрытия серверов «Центра Миротворец» не объясняются.
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