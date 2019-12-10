Глава правительства Финляндии стала самым молодым премьером в мире

Парламент Финляндии во вторник проголосовал за назначение первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Санны Марин новым премьер-министром страны. В поддержку ее кандидатуры высказались 99 депутатов из 200, против — 70.

Официально назначение Марин и ее правительства, 76-го по счету, во вторник утвердит президент Финляндии Саули Ниинистё.

Марин станет самым молодым действующим премьер-министром в мире и самым молодым в финской истории, сейчас ей 34 года.