Еще одна крупная торговая сеть Финляндии отказалась от российских продуктов

Вторая крупная торговая сеть Финляндии Kesko отказалась от продуктов из России из-за войны в Украине, говорится в заявлении сети.

Ранее от российской продукции в Финляндии отказались сеть S-ryhmä и алкогольная монополия Alko.

«Kesko приняла решение прекратить закупать российские продукты и экспортировать продукты питания в Россию. Это наша реакция на ужасающую ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.

Ранее от российской продукции в Финляндии отказались сеть S-ryhmä и алкогольная монополия Alko.