Украинцы ищут в Google сериалы и спорт, а не политику

Украинцев в уходящем году больше всего интересовали восьмой сезон сериала «Игра престолов», на втором и третьем месте — персоны президента Украины Владимира Зеленского и скончавшейся в марте российской певицы, актрисы и телеведущей Юлии Началовой, свидетельствуют данные исследования запросов в интернет-поисковике Google.
«Политика не проникла в эти запросы. Традиционно люди в Украине больше интересуются сериалами и спортом, чем политикой. Также стоит отметить, что запросов на украинском языке становится все больше и больше», — заявил директор по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрий Шоломко на презентации исследования в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.
Помимо того украинских пользователей Google интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости о болезни заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк, сериал «Чернобыль» и конкурс «Евровидение 2019».
В категории «Персона» украинцы чаще всего искали информацию о Зеленском, Заворотнюк и экс-президенте Украины Петре Порошенко. Кроме того пользователи Google интересовались артистами MARUV, Потапом и Билли Айлиш.
В категории «Фильмы» в 2019 году украинцы наиболее часто искали в Google психологический триллер по мотивам комиксов «Джокер». Традиционно высокий интерес украинских пользователей вызывают продолжения фильмов и кинокомиксы; в список самых популярных фильмов по версии пользователей «Google Украина» попали также экранизация исторической повести Ивана Франко «Захар Беркут» и новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Лидером в категории телевизионных шоу вновь стал песенный конкурс «Евровидение», а в сериалах самый высокий интерес украинцев вызвали финальный сезон «Игры престолов» и драматический мини-сериал «Чернобыль».
«Покупкой года» в Украине стал новый iPhone 11; еще украинцы интересовались, где купить автокресло и бустер, а также покупкой билетов авиаперевозчика МАУ и «Укрзализници».
Помимо того в 2019 году украинцы хотели узнать, что такое «томос», «подагра» и «формула Штайнмайера», пытались выяснить, как сделать «Инстаграм» темным, как проверить себя в списках избирателей и как кушать авокадо, а также интересовались, почему падает доллар, почему Зеленский не пришел на стадион и почему в Киеве туман.
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