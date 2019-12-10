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Путин заявил, что Ленин «заложил мину» под российское государство

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Путин заявил, что Ленин «заложил мину» под российское государство

Президент РФ Владимир Путин считает, что создатель советского строя Владимир Ленин «заложил мину» под тысячелетнюю российскую государственность. К этой теме президент РФ обратился во вторник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает ТАСС.

Комментируя озвученную на заседании идею члена СПЧ, режиссера Александра Сокурова «придумать Россию заново», Путин отметил: «Александр Николаевич, мы вас все любим, и я тоже, ваше творчество — оно замечательное, но — можно ли какую-то страну придумать?». «Можно, можно! Россию — можно!» — заверил режиссер.

«Есть такой человек в нашей не такой уж давней истории — господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин, у него там еще какие-то клички были», — продолжил Путин. «Вот он — придумал... И теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном (одно из мест массовых расстрелов — Ред.) и как выстроить там работу, чтобы люди не забыли, кто там лежит в земле. Вот он напридумывал!», — заметил Путин. По его словам, Ленин еще и придумал государственную структуру, заложившую «мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет».

Президент РФ подчеркнул, что сейчас не место и не время подробнее излагать точку зрения на этот счет, но, возможно, он это сделает в будущем.

Говоря о необходимости опоры на «то, что у нас есть и было» и на русский народ, Путин отметил, что речь идет о сложном понятии. «Вы сказали — русские... А кто такие русские? Не было практически до IX века никаких русских, русский народ складывался постепенно из многих этносов», — сказал российский президент, подчеркнув, что речь идет не только о славянских, но и об угро-финских и других племенах. Он напомнил и о Хазарском каганате на берегах Азовского и Черного морей, жители которого исповедовали иудаизм, хотя, по некоторым оценкам, как отметил Путин, не являлись евреями. «Это тоже наш этнос, который русский народ впитал в себя», — подчеркнул глава РФ.

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«Это естественное развитие, помешать которому невозможно и ненужно. Но нужно, опираясь на все, что нам досталось из пластов нашей истории — глубокой, очень интересной и содержательной — конечно, анализировать, выбирая лучший путь развития на ближайшую перспективу, среднесрочную и на историческую», — заключил Путин. «И мы, конечно, можем это сделать, опираясь на наших людей, которые искренне, но ответственно относятся к нашей Родине», — добавил он.

Владимир Путин, Владимир Ленин
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