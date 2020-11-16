В РФ из-за коронавируса закрывают мавзолей Ленина

Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у кремлевской стены прекращается с 17 ноября в связи с эпидемиологической обстановкой, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

«С 17 ноября 2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у кремлевской стены будет временно прекращен», — говорится в сообщении.