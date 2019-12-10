«Украден миллиард долларов»: депутат Поляков инициирует создание следственной комиссии по УкрБуду

Народный депутат Антон Поляков инициирует создание следственной комиссии Верховной Рады, которая займется изучением ситуации вокруг строительной компании УкрБуд. Об этом народный избранник написал на своей странице в Telegram, отметив, что их компании вывели около миллиарда долларов.
«На самом деле Микитась украл не 2 миллиарда гривен, и не 5, а около 1 миллиарда долларов. Да, друзья, 1 миллиард вечнозелёных американских долларов. Наблюдаю за позицией страуса, которую заняла наша власть по теме УкрБуда. Пока причастные к компании раздают интервью и обвиняют друг друга, а десятки тысяч людей, вложивших свои сбережения, в ужасе смотрят на остановившиеся стройки, чиновники чего-то ждут. Видимо, что проблема рассосется сама собой. Не рассосется. Поэтому я инициирую создание следственной комиссии Верховной Рады», - написал он.
По его мнению, данная комиссия должна изучитб ситуацию вокруг УкрБуда и дать ответы на некоторые вопросы.
«Например, как так получилось, что одна из самых успешных компаний на рынке внезапно оказалась без оборотных средств. Где деньги?
Если они украдены – где уголовные дела?
Сколько денег столичного бюджета «сгорело» в этой афере? Как так получилось, что именно УкрБуд много лет выигрывал все значимые строительные тендеры в городе и почему власть закрывала глаза на многочисленные нарушения?
Что киевская власть собирается делать теперь? И есть ли в городе эта власть в принципе? Или столицей управляют «смотрящие»?
Кто и за какие средства будет достраивать Шулявский мост? Почему смета строительства растет, а само строительство стоит?
Насколько соответствуют истине заявления о том, что деньги УкрБуда пошли на выборы и, в частности, на постройку «сетки» для бывшего президента?
Какая роль в сложившейся ситуации таких людей как Максим Микитась, Вадим Столар, Виталий Кличко?», - отметил народный избранник.
Кроме того, он планирует в ближайшее время провести встречи с представителями Кабмина, чтобы понять, есть ли у них план по выводу ситуации из кризиса.
«Если нет – пусть расскажут, что им нужно для разработки такого плана, и чем Верховная Рада может помочь. Неспособны даже на это – ОК, буду водить за ручку, пока не появится понимание, что они должны делать и чего им для этого не хватает», - написал депутат.
Также Поляков попросил всех, у кого есть какая-то важная информация, обращаться к нему.
«Обещаю конфиденциальность и, в случае необходимости, помочь с защитой. Будем вместе это всё как-то разруливать», - написал народный депутат.
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