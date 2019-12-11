Офис Зеленского исправил текст коммюнике нормандского саммита в Париже

На сайте Офиса президента Украина скорректирован текст итогового коммюнике саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря.
В настоящее время в размещенном на сайте тексте «Общих согласованных выводов Парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019» часть первая пункта 2 (Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений) подана в таком виде:
«Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей — как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года — с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе».
В ночь на вторник, 10 декабря, присутствовала формулировка «по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Тест с этой формулировкой был использован украинскими СМИ. Опубликованный Офисом президента Украины текст с упоминанием закона об особом статусе ОРДЛО сохранился в кэше Google.
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