Комитет Рады поддержал продление на год особого статуса Донбасса

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в среду рекомендовал парламенту включить в повестку дня на четверг и принять законопроект, продлевающий действие закона об «особом статусе» Донбасса еще на год.
Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в комментарии «Интерфакс-Украина».
При этом, представители фракций «Голос» Роман Лозинский и «Батькивщины» Елена Шкрум, которые входят в комитет, заявили, что их фракции не будут голосовать за данный законопроект.
Корниенко заявил, что Рада в четверг рассмотрит и может проголосовать в целом этот закон. Он пояснил, что необходимость продления действия закона обусловлена решением, принятым на нормандской встрече. По его словам, новый текст закона об особом статусе будет готов максимум в течение года.
«Мы фактически не меняем слова, меняем только цифры, это такая компромиссная позиция. Сам закон мы будем начинать разрабатывать», — заявил он.
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