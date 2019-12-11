Комитет Рады поддержал продление на год особого статуса Донбасса

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в среду рекомендовал парламенту включить в повестку дня на четверг и принять законопроект, продлевающий действие закона об «особом статусе» Донбасса еще на год.

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в комментарии «Интерфакс-Украина».

При этом, представители фракций «Голос» Роман Лозинский и «Батькивщины» Елена Шкрум, которые входят в комитет, заявили, что их фракции не будут голосовать за данный законопроект.

Корниенко заявил, что Рада в четверг рассмотрит и может проголосовать в целом этот закон. Он пояснил, что необходимость продления действия закона обусловлена решением, принятым на нормандской встрече. По его словам, новый текст закона об особом статусе будет готов максимум в течение года.

«Мы фактически не меняем слова, меняем только цифры, это такая компромиссная позиция. Сам закон мы будем начинать разрабатывать», — заявил он.