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Рада разрешила бездомным регистрировать место нахождения по адресу учреждений соцзащиты

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Рада разрешила бездомным регистрировать место нахождения по адресу учреждений соцзащиты

Верховная Рада разрешила бездомным лицам регистрировать в качестве своего места проживания или нахождения социальные учреждения, в которых они получают социальные услуги.

За соответствующий законопроект № 0932 «О внесении изменений в закон Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине (о предоставлении убежища бездомным лицам)» на заседании в четверг во втором чтении проголосовали 343 народных депутата.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, принятие закона усовершенствует процедуру и условия предоставления административных услуг бездомным и другим лицам, которые не имеют постоянного места жительства.

Согласно принятому закону, регистрация места проживания или нахождения бездомного и других лиц, которое не имеет постоянного места жительства, осуществляется по адресу специализированного социального учреждения, учреждения социального обслуживания и социальной защиты, в котором такому человеку предоставляются социальные услуги.

Подачу заявления бездомного лица о регистрации места нахождения или проживания (и снятия с регистрации) осуществляет специализированное социальное учреждение, где этому лицу предоставляются услуги.

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Как отметил, представляя законопроект, глава комитета по правам человека Дмитрий Лубинец, предложенные изменения направлены на защиту прав самых незащищенных слоёв населения: бездомных граждан, которые не имеют постоянного места проживания.

«На сегодня бездомные граждане, которые проживают в социальных учреждениях, фактически лишены права регистрировать масто проживания в этих учреждениях, где они получают социальные услуги. Законопроект исправляет эту ситуацию и предоставляет возможность предоставлять социальные услуги самым уязвимым слоям населения в соответствии с законом», — сказал Лубинец.

Верховная Рада, бездомные
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Четверг, 12 декабря 2019
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