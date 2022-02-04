В США начали создавать «баррикады» для борьбы с бездомными

В Корейском квартале Лос-Анджелеса появились «баррикады» из камней, предназначенные для борьбы с палаточными городками бездомных. Об этом сообщает телеканал ABC7.

Отмечается, что это сделали не местные власти.

«Такое невозможно провернуть без большого грузовика или даже трактора, поэтому коммунальные службы пытаются найти записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности активистов», — заявил репортер Скотт Рейфф.

Как утверждает телеканал, это уже не первая подобная попытка защитить город от наплыва бездомных.

По данным ABC7, в последнее время практически во всех районах Лос-Анджелеса появилось много лиц без постоянного места проживания. В городе насчитывается примерно 41 тысяча бездомных, это второй показатель по стране.