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Зеленский обещает перестройку и ускорение

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Зеленский обещает перестройку и ускорение

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Зеленский обещает перестройку и ускорение

Президент Украины Владимир Зеленский очертил пять составляющих формулы будущего для Украины: достижение мира, эффективные институты и прозрачные правила игры, инвестиции, новая инфраструктура и народовластие, и обещает, что по всем этим направлениям темп изменений в 2020 году будет только нарастать.

«Формула будущего для Украины состоит из пяти составляющих. И первая из них — конечно, мир. Без мира никакого развития быть не может. Поэтому мы не будем тянуть время, не будем ждать, пока мирное решение упадет нам с небес, пока его принесут нам на блюдечке зарубежные партнеры. Мы хотим мира на наших условиях», — написал он в своей статье «Вперед и вверх», которая будет опубликована в спецвыпуске журнала «Новое время» от 12 декабря под названием «Мир в 2020».

Зеленский подчеркнул, что такой мир заключается в возвращении Украине территорий и людей. «С прекращением обстрелов и настоящим, а не фейковым мирным процессом. И поэтому именно мы, а не кто-то другой, обязаны действовать и добиваться мирных решений», — указал он.

Президент отметил, что Украине также нужны эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех. «Победа над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом и ликвидация привилегий для избранных. Безусловная защита прав собственности и жесткие рамки полномочий, в которые будет поставлен любой чиновник — от президента до сельского старосты», — заявил он.

По его словам, Украине очень необходимы инвестиции, для чего следует убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса, построить налоговую систему, способную стимулировать инициативу, создать прозрачные рынки, которые не будут контролировать «коррупционеры и рейдеры».

Зеленский обратил внимание на важность качественно новой инфраструктуры, причем не только дорог, но медицинской и образовательной, цифровой и энергетической, финансовой и коммунальной инфраструктуры.

Глава государства также считает необходимым обеспечить в Украине не декларативное, а реальное народовластие, чтобы люди могли влиять на решения власти от уровня громады до президента.

«В этой формуле будущего нет более или мене важных элементов. Мы так долго откладывали настоящие перемены, что сегодня должны делать все и сразу. Не тратя время на договорняки и коррупционные схемы. Мы уже начали воплощать в жизни этот подход», — подчеркнул он.

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Зеленский указал, что можно сколько угодно смеяться над «турборежимом» работы власти, но в стране происходят перемены, на которые не решались целые поколения украинских политиков.

«В 2020-м темп перемен будет только нарастать — по всем пяти направлениям. Заколдованный круг развития разомкнули. И теперь только один путь: вперед и вверх. Ну что, побежали!», — таким призывом он завершил свою статью.

реформы, Владимир Зеленский
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