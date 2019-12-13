Лидеры ЕС решили продлить санкции против России

Лидеры стран — членов Европейского союза на саммите в Брюсселе приняли политическое решение продлить экономические санкции в отношении России. Об этом на полях саммита сообщил представитель Евросовета Баренд Лейтс.

«Саммит ЕС одобрил продление санкций против России», — заявил он.

По его словам, санкции, действие которых истекает 31 января 2020 года, будут продлены еще на шесть месяцев.

Позднее глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил продление экономических санкций против России сроком на полгода. «Что касается России и Украины, мы заслушали доклад Франции и Германии после саммита в „нормандском формате“ в Париже. Это была возможность обменяться мнениями по ситуации в регионе и принять решение о продлении санкций на шесть месяцев», — заявил он.

Чиновник заявил, что в Евросоюзе считают, что выполнение минских соглашений по-прежнему остается весьма «важным пунктом, в отношении которого мы будем очень внимательными».

Как отмечают СМИ, решение продлить санкции было принято после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель кратко проинформировали остальных лидеров стран Евросоюза о ходе реализации минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины на фоне прошедшего 9 декабря в Париже «нормандского» саммита.

Теперь политическое решение должно быть формализовано. Он отметил, что в ближайшие две недели, а возможно уже на следующей, Совет ЕС утвердит формальное решение, которое будет опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу.

Экономические санкции против России изначально ввели 31 августа 2014 года сроком на один год. С тех пор их регулярно продлевают и расширяют. Ограничения затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора. Из-за санкций приостановлены переговоры о безвизовом режиме, многим российским должностным лицам и предпринимателям запрещен въезд в страны ЕС, там также заморожены их активы. В июне Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года. В отношении России также действуют санкции, введенные после аннексии Крыма. Они действуют до 23 июня 2020 года.