Зеленский хочет изменить минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за необходимость изменить некоторые положения минских соглашений. Об этом глава государства сказал в передаче «Право на власть» в эфире телеканала «1+1».

«Это будет очень сложно сделать, но мы сможем изменить и должны это сделать», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. Он уточнил, что изменения могут коснуться вопроса передачи границы под контроль Украине.

Зеленский отметили, что с момента подписания минских соглашений уже прошло четыре года. «Все меняется в нашей жизни», — считает президент.

По словам главы государства, не его команда подписывала это соглашение. «Но мы как власть должны выполнять условия, на которые пошла власть в те времена», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что пункт о передаче Киеву границы с Россией на Донбассе после проведения там местных выборов не является позицией нынешних властей страны. «Я об этом сказал не знаю сколько раз, и это окончательное решение», — добавил он.

Как отметил Зеленский, он бы на месте предыдущего президента Украины Петра Порошенко никогда бы не подписал «такое соглашение». При этом глава государства отметил, что не знает, в каких условиях подписывался окончательный вариант минских соглашений.

В сентябре 2014 года трехсторонняя минская контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ впервые утвердила 12 пунктов соглашений об урегулировании конфликта на Донбассе. Вторые минские соглашения были достигнуты на переговорах лидеров «нормандской четверки» зимой 2015 года. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии конфликта, принятие законодательства об особом статусе Донбасса, после чего должны последовать восстановление контроля Киева над всей границей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и местные выборы.