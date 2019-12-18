Час Х для Коломойского: что может произойти с Приватбанком

Через три года после национализации у экс-владельцев «Привата» появились шансы на возвращение банка. Против такого сценария НБУ и Кабмин, которые пообещали МВФ не допустить этого. Кто ближе к победе?

19 декабря 2016 государство признало Приватбанк неплатежеспособным и спасло его от ликвидации, влив в капитал финучреждения 155,3 млрд. гривен налогоплательщиков. 19 декабря Шестой апелляционный админсуд суд может решить, что все это было бесполезно, неправильно, незаконно и Приватбанк надо вернуть бывшему владельцу — Игорю Коломойскому.

В НБУ говорят, что в таком случае это будет бег по кругу. Регулятор снова признает Приват неплатежеспособным, после чего может повторно его национализировать. Будут и другие последствия, более масштабные и лавинообразные — экс-владельцы других банков получат дополнительные козыри и смогут активнее оспаривать решение НБУ о признании их финучреждений неплатежеспособными.

Даже сейчас, без решения по Привату, государство проигрывает в судах бывшим акционерам банков. 5 февраля Верховный Суд признал неправомерным решение регулятора об отнесении ПАО «Златобанк» к категории неплатежеспособных. Проблемно проходит судебный процесс и по Астру Банка, бенефициаром которого является Николай Лагун. 19 сентября Шестой апелляционный админсуд суд признал, что решение НБУ о признании банка неплатежеспособным было незаконным. Все это не остается без внимания основных кредиторов Украины, в частности МВФ.

Минимальный прогресс Украины в работе с проблемными активами вызывает их недовольство и настойчивые рекомендации ускорить процесс. За дипломатическими рекомендациями скрывается довольно жесткая позиция — или Украина ускоряет работу в этом направлении и противостоит пересмотру национализации Привата, или финансирования не будет.

Все это поставило правительство, НБУ и Верховную Раду перед необходимостью обновить законодательство и обеспечить себе более устойчивое юридическое основание в судебных процессах.

Подготовка поправок длилась несколько лет и сейчас их принятие является prior action (первоочередное условие. — Ред.) для старта новой программы сотрудничества с МВФ.

Недавно правительство внесло в Раду законопроект, который должен облегчить борьбу государства против экс-акционеров неплатежеспособных банков в целом, и Коломойского в частности. Но запретит ли этот документ на самом деле вернуть Приват Коломойскому и по каким возможным сценариям будут развиваться события дальше?

Запреты, которые не действуют

За несколько месяцев до национализации Привата правительство уже обновляло правила вывода неплатежеспособных банков с рынка.

Летом 2015 начал действовать закон, который предусматривал, что после купли-продажи акций неплатежеспособного банка и их передачи инвестору запрещаются две вещи.

Во-первых, «инвестор не может быть лишен права собственности на приобретенные им акции банка, и такие акции не могут быть истребованы у него в пользу предыдущего владельца». Если проще и в случае с Приватом, то это можно трактовать как: Коломойский не может требовать у государства возврата акций банка или лишить государство права владения ими«.

Во-вторых, «предыдущий владелец акций банка не имеет права требовать от инвестора возмещения любых убытков, понесенных в результате приобретения инвестором акций банка». Другими словами: Коломойский не может претендовать на компенсацию от государства.

Этих прямых запретов в законодательстве оказалось недостаточно. В юридической плоскости нашлось немало щелей, которые позволили экс-акционерам не без успеха в различных судах оспаривать национализациб Привата, а судам — принимать решения не в пользу государства.

Относительно истинных мотивов этих обжалований немало вопросов. Еще в апреле Игорь Коломойский заявлял, что ему Приват не нужен — пусть государство вернет ему 2 млрд долларов компенсации. Но осенью произошло событие, которое сделало Приват не таким уж и не нужным олигарху. В другом судебном процессе, который проходит в международной юрисдикции, а именно в Лондоне, Коломойский проиграл государственному Приватбанка апелляцию.

То есть, возвращение банка позволит ему остановить сотни исков Приватбанка против себя как за рубежом, так и в Украине.

Что предусматривает новый законопроект

В документе правительство и Нацбанк прописывают ряд юридических предохранителей, которые призваны не позволить вернуть банк Коломойскому.

Первый — суд больше не будет «стоп-краном» для исполнения решений. Это означает, что подача искового заявления и открытие судебного производства, объясняет старший юрист Legal House Мария Фельмецгер, не останавливает и не приостанавливает исполнение обжалуемого решения. Обращение в суд больше нельзя будет использовать как инструмент для остановки процедуры выведения банка с рынка или процесса ликвидации.

Второй — решение суда не возвращает банку предыдущий статус, «умер — так умер». Признание судом незаконными и отмена решений НБУ или Фонда гарантирования вкладов не отменяет и не приостанавливает вывод неплатежеспособного банка с рынка или процесса его ликвидации.

По словам Фельмецгер, владельцы банка не смогут на основании такого решения вернуть его активы.

«Данное решение участники/владельцы банков могут использовать исключительно для возмещения реального ущерба, причиненного таким решением. При этом, бремя доказывания наличия убытков лежит на истце, а размер убытков требует подтверждения международно признанной аудиторской фирмой», — объясняет она.

То есть, если банк начали выводить с рынка, остановить этот процесс будет уже нельзя. Владельцы в таком случае могут претендовать только на возмещение, размер которого будет определяться так: капитал банка «минус» обязательства. Убытки, если они будут доказаны владельцем, должны подтвердить международные аудиторы.

Третий — законопроект ограничивает суд в возможностях по-своему трактовать данные НБУ и Фонд гарантирования.

Суд должен полагаться исключительно на оценки и выводы НБУ и Фонда гарантирования. Исключение — случаи грубых нарушений, разногласий или отсутствие логики в предоставленных НБУ и Фондом материалах.

«Суды очень часто начинают выносить вердикт о том, что не относится к их компетенции. Безусловно, суд можете оценивать отношения НБУ с банком на предмет соблюдения процедуры и закона, но не оценивать достаточность банковского капитала, качество залога, или пруденциальные нормативы банка. Это не компетенция судей », - отмечает источник издания, знакомый с позицией НБУ.

Четвертый — двухуровневое рассмотрение судебных споров. После принятия законопроекта судом первой инстанции для признания недействительными решений НБУ по признанию банка неплатежеспособным будет Верховный Суд, а органом второй апелляционной инстанции — Большая Палата Верховного Суда.

Дела, рассмотрение по которым незавершенно на уровне второй (апелляционной) инстанции, будут сразу переданы в Большую Палату Верховного Суда.

Это косвенный предохранитель. На фоне медленной и неповоротливой судебной реформы Верховный суд считается сейчас одним из реформированных островков в судебной системе. Судьи прошли жесткий квалификационный отбор, хотя к отдельным лицам все равно есть вопросы.

19 декабря — время Х, но это неточно

Подача в парламент законопроекта состоялась накануне заседаний судов, которые должны вынести главные решения по «делу Приватбанка» — относительно законности его национализации.

Сейчас есть два ключевых события.

Первое — это заседание Шестого апелляционного админсуда, которое состоится 19 декабря. В этот день суд рассмотрит апелляционную жалобу государства на решение Окружного админсуда от 18 апреля об отмене национализации Приватбанка.

В случае негативного для государства решения будет разблокирован другой судебный процесс — в Хозяйственном суде Киева — это второе событие. Здесь рассматривается иск Коломойского и Боголюбова, благодаря которому они рассчитывают вернуть акции ПриватБанка. В этом суде Коломойский и Боголюбов (последний — через компанию Triantal Investments) требуют отменить соглашение по покупке Минфином акций ПриватБанка от 2016 и вернуть им акции. У Коломойского перед национализацией было 41,7% акций, в Triantal — 16,6%. Это дело пока не рассматривается: судья приостановила рассмотрение до того момента, пока не вступит в силу решение апелляционного админсуда. Именно поэтому заседание от 19 декабря является одним из ключевых.

У каждой из сторон свои ожидания.

«Для истца в самом резонансной судебном деле года — Игоря Коломойского фраза „время — деньги “ приобретает прямой смысла, ведь от того, что вступит в силу первым: решение суда или новый закон, зависит возможность возвращения Приватбанка», — объясняет юрист Мария Фельмецгер.

Для государства лучше, чтобы в этот день произошел или выигрыш, либо ничего. Вариант, если суд не вынесет вердикт, позволит выиграть время и принять новый закон.

На данный момент существует масса сценариев, по которым могут развиваться события, однако основные из них.

Вариант 1 — выигрыш государством апелляции 19 декабря.

Это лучший для государства вариант, ведь в случае выигрыша в админсуде 19 декабря оснований для рассмотрения в Хозяйственном суде не будет. Экс-акционеры могут подать ходатайство о приостановлении решения апелляционной инстанции, а также пойти на кассацию в Верховном суде, но для подобных действий нужны серьезные доказательства того, что апелляционный суд принял необъективное решение.

Вариант 2 — проигрыш на всех фронтах.

Худший для государства вариант, когда оно проигрывает экс-акционерами во всех инстанциях. Закончится он тем, что все участники окажутся в точке, с которой начинали — государство будет вынуждено повторно признать Приват неплатежеспособным и решить, что с ним делать.

Вариант 3 — до рассмотрения дела по сути в апелляционном админсуде вступает в силу тот самый новый закон.

19 декабря админсуд по определенным причинам не выносит решения. Причины могут быть разными, например, необходимость дополнительного времени для изучения материалов (это первое заседание, а в деле 52 тома материалов. — Ред.), больничный судей и прочее. Верховная Рада использует эту паузу и оперативно примет законопроект.

В таком случае дело переходит к Высокой Палаты Верховного Суда, а государство по-максимуму использует все возможности нового законодательства.

По информации издания именно на этот сценарий в определенной степени рассчитывают в Кабмине и Нацбанке. Конечно, он не гарантирует выигрыша государства — теоретически Верховный Суд может принять решение и в пользу экс-акционеров.

К тому же, отмечает адвокат, управляющий партнер ЮФ «Горецкий и Партнеры» Олег Горецкий, трудно сказать, действительно ли этот закон будет иметь непосредственное влияние на ситуацию с Приватбанком, поскольку фактически решение Окружного административного суда, которым национализации была признана незаконной, основывалось на фактах нарушения процедуры в процессе вывода банка с рынка.

Вариант 4 — новое законодательство будет принято поздно или вообще не принято. Этот сценарий заключается в том, что новый закон принимается после рассмотрения дела в административном суде либо не принимается вообще.

Такое развитие событий очень не выгодно для государства. Здесь возможны два сценария. Первый предусматривает возможность ориентации Хозяйственного суда на старое законодательство. Во втором — судебный процесс будет происходить в соответствии с действующим законодательством и чем это закончится неизвестно.

При каждом из этих вариантов возможны различные отклонения, затягивание процессов до бесконечности и прочее.

К тому же, сам по себе новый закон — не панацея от Коломойского. Он может быть обжалован на других уровнях. К примеру, в Конституционном Суде, или Европейском суде по правам человека.

Что ждет проект закона в Раде

Сейчас можно сказать одно: государству скорее следует надеяться на торможение рассмотрения дела судом, чем на оперативность парламента.

«Законопроект попал в парламент 11 декабря. По регламенту, даже если он признан неотложным, у депутатов есть семь дней для регистрации альтернативных законопроектов. Таким образом, к новому году проект закона не может быть вынесен на комитет и соответственно — в зал», — рассказал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

У его заместителя и куратора банковского направления Александра Дубинского, которого относят к «группе депутатов Коломойского», более жесткая позиция.

«Мы не планируем его рассматривать. Его нужно кардинально менять и подавать альтернативный законопроект. Это, в принципе, позиция, которую мы обсудили с председателем комитета», — заявил Дубинский.

По его словам этот законопроект не просто противоречит логике, а противоречит всей правовой системе и Конституции.

Теперь остается только догадываться, как изменится документ в парламенте и выполнит ли он свою начальную опцию — помочь государству не допустить возвращения Приватбанка и других неплатежеспособных банков экс-акционерам.

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