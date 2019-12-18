Депутаты решили в январе работать на неделю меньше

Верховная Рада внесла изменения в календарный план своей работы и теперь в январе будет одна пленарная неделя вместо двух.

За соответствующее постановление 2609 проголосовало 325 народных депутатов, сообщает Интерфакс-Украина.

Депутаты решили, что 20-24 января они будут работать с избирателями, а сессию закроют 17 января по завершению утреннего пленарного заседания.

Как ранее сообщалось, в январе должно было состояться две пленарные недели 13-17 января и 20-24 января.