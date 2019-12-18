В Харькове повалили памятник Горькому

Полицейские устанавливают обстоятельства повреждения памятника Максиму Горькому на проспекте Новобаварском в Харькове.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

«Сообщение о происшествии поступило в Новобаварский отдел полиции утром 18 декабря. Свергнутый памятник Максиму Горькому на проспекте Новобаварском, 87 обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории», — говорится в сообщении.

По адресу выехала следственно-оперативная группа. Информация внесена в Единый учет Новобаварского отдела полиции.

Все обстоятельства происшествия и лица, причастные к нему устанавливаются.