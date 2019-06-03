У Зеленского прокомментировали снос памятника Жукову в Харькове

Президент Владимир Зеленский призвал власти Харькова урегулировать правовую коллизию, которая касается памятника и переулка имени маршала СССР Георгия Жукова. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
Она напомнила, что закон о декоммунизации предусматривает снос памятников советским деятелям, но одновременно там есть пункты, согласно которым исключениями являются деятели, способствовавшие деоккупации Украины от нацистов.
«Это касается не только памятника Жукова, но и переулка Жукова, который существует. Владимир Зеленский призывает власти Харькова выяснить правовую коллизию, поскольку здесь должны пройти четкие обсуждения с общественностью. Следует принять решение наиболее приемлемое для всех сторон», — сказала Мендель, которую цитирует УП.
«Сейчас мэр Харькова должен взять на себя ответственность как главный арбитр, а не становиться на чью-то сторону», — добавила она.
По словам пресс-секретаря, поскольку Российская Федерация начала комментировать эту ситуацию со сносом памятника, Зеленский снова призвал РФ не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства.
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