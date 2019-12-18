НАБУ и САП просят Зеленского ветировать закон о неприкосновенности депутатов

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура просят президента ветировать принятый в среду законопроект, который, якобы, концентрирует власть в руках генпрокурора и вводит «контролируемую» неприкосновенность народных депутатов.

«Проголосованный 18 декабря Верховной Радой Украины законопроект № 2237 о якобы снятии депутатской неприкосновенности снизит эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих парламентариев», — отметили в пресс-службе НАБУ.

«Отдельные принятые нормы могут привести к возникновению процессуальных проблем еще в начале расследования и позволить этим участникам избежать ответственности», — считают там.

Так, согласно законопроекту № 2237, Генеральный прокурор станет единственным в Украине, кто сможет внести сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом Украины в Единый реестр досудебных расследований.

«Указанная норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП в своей деятельности, ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к Генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в ЕРДР. Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи будут передавать информацию Генпрокурору, чтобы тот начал расследование», — отметили в пресс-службе.

САП и НАБУ заявляют, что законопроект частично исключает сбор доказательств в производстве. В качестве примера, они привели ситуацию, когда в пределах одного производства становится известно о другом преступлении.

«Допустим, в пределах одного расследования детективы НАБУ обнаружили другое преступление, к которому вероятно причастен нардеп. До вступления в силу законопроекта № 2237, следователем достаточно выделить указанный эпизод и расследовать как отдельное производство. Если же проголосованный проект приобретет статус закона, детективам придется убеждать генпрокурора начать расследование, однако после его начала все собранные в рамках другого дела доказательства признаются недопустимыми», — отметили в НАБУ.

Напомним, что в среду Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 2237, который, регулирует порядок привлечения народных депутатов к ответственности.