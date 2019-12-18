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Зеленский предлагает разрешить судьям не назначать залог для коррупционеров

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Зеленский предлагает разрешить судьям не назначать залог для коррупционеров

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о новых правилах определения размера залога для совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Соответствующая карточка законопроекта под номером 2620 «Проект Закона о внесении изменения в статью 183 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины относительно особенностей определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления» появилась на сайте парламента.

«Законопроектом предлагается дополнить часть четвертую статьи 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины пунктом 4, предусмотрев, что судья, суд вправе не определять размер залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по уголовным производствах по тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления» — указывается в пояснительной записке законопроекта.

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В текущей редакции УПК арестованы без права внесения залога могут быть только лица, совершившие преступления с применением насилия или угрозой его применения, преступления, повлекшие гибель человека, а также лица, касательно которых в этом производстве уже избиралась мера пресечения в виде залога, но была нарушена ими.

коррупция, Владимир Зеленский
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Комментарии (2)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 20 минут назад

UA . ЧЕКАЙ ЧЕКАЙ ПОКИ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИЙ ЯДЕРНИЙ КАТ ТВІЙ РАБОВЛАСНИК МІЛЬЯРДЕР ТАЄМНО НЕ ЗРОБИТЬ ТВОЮ ДИТИНУ ДВАДЦЯТЬ МІЛЬЙОНІВ ПЕРШОЮ ЖЕРТВОЮ А ТИ НАВІКИ ЗАЛИШИШСЯ БИДЛОМ ЖЕБРАКОМ ПРИ СТОЙЛІ ЄВРЕЯ ОКУПАНТА ЧЕКАТИ НА КІСТКУ З ТВОЇХ НАРОДНИХ ГРОШЕЙ БО БИДЛО ЗАЛИШИТЬСЯ БИДЛОМ ХОЧ ОСИПАЙ ЙОГО КВІТАМИ.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 24 минуты назад

UA . ЧЕКАЙ ЧЕКАЙ ПОКИ ЄВРЕЙСЬКОРОСЫЙСЬКИЙ ЯДЕРНИЙ КАТ ТВІЙ РАБОВЛАСНИК МІЛЬЯРДЕР ТАЄМНО НЕ ЗРОБИТЬ ТВОЮ ДИТИНУ ДВАДЦЯТЬ МІЛЬЙОНІВ ПЕРШОЮ ЖЕРТВОЮ А ТИ НАВІКИ ЗАЛИШИШСЯ БИДЛОМ ЖЕБРАКОМ ПРИ СТОЙЛІ ЖИРНОГО ОКУПАНТА ЧЕКАТИ НА КІСТКУ З ТВОЇХ НАРОДНИХ ГРОШЕЙ БО БИДЛО ЗАЛИШИТЬСЯ БИДЛОМ ХОЧ ОСИПАЙ ЙОГО КВІТАМИ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........

0

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Среда, 18 декабря 2019
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