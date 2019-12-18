Зеленский предлагает разрешить судьям не назначать залог для коррупционеров

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о новых правилах определения размера залога для совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
Соответствующая карточка законопроекта под номером 2620 «Проект Закона о внесении изменения в статью 183 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины относительно особенностей определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления» появилась на сайте парламента.
«Законопроектом предлагается дополнить часть четвертую статьи 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины пунктом 4, предусмотрев, что судья, суд вправе не определять размер залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по уголовным производствах по тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления» — указывается в пояснительной записке законопроекта.
В текущей редакции УПК арестованы без права внесения залога могут быть только лица, совершившие преступления с применением насилия или угрозой его применения, преступления, повлекшие гибель человека, а также лица, касательно которых в этом производстве уже избиралась мера пресечения в виде залога, но была нарушена ими.
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UA . ЧЕКАЙ ЧЕКАЙ ПОКИ ЄВРЕЙСЬКОРОСЫЙСЬКИЙ ЯДЕРНИЙ КАТ ТВІЙ РАБОВЛАСНИК МІЛЬЯРДЕР ТАЄМНО НЕ ЗРОБИТЬ ТВОЮ ДИТИНУ ДВАДЦЯТЬ МІЛЬЙОНІВ ПЕРШОЮ ЖЕРТВОЮ А ТИ НАВІКИ ЗАЛИШИШСЯ БИДЛОМ ЖЕБРАКОМ ПРИ СТОЙЛІ ЖИРНОГО ОКУПАНТА ЧЕКАТИ НА КІСТКУ З ТВОЇХ НАРОДНИХ ГРОШЕЙ БО БИДЛО ЗАЛИШИТЬСЯ БИДЛОМ ХОЧ ОСИПАЙ ЙОГО КВІТАМИ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........