Ермак подтвердил визит в Украину госсекретаря США

На начало января 2020 года запланирована встреча главы президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео.

Об этом заявил помощник главы государства Андрей Ермак в интервью «Интерфакс-Украина».

«На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Думаю, что после этой встречи будет больше ясности и с возможным предстоящим визитом президента Зеленского в США», — сказал Ермак.

Кроме того, по его словам, планируется также визит Зеленского в Великобританию. «Потом, я думаю, будет также обращено внимание на Восток», — рассказал Ермак.

По его словам, в американском обществе «есть устойчивое уважение к президенту Зеленскому, который в сложной ситуации занял очень принципиальную, честную, достойную позицию».

О запланированном визите Помпео в Киев на этой неделе сообщало издание Politico. По данным издания, чиновники администрации президента Трампа планируют принять меры для стабилизации отношений США с Украиной на фоне расследования импичмента, которое сильно испортило связи между двумя странами.