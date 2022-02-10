Ермак прибыл в Берлин на встречу Нормандского формата

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в четверг, 10 февраля, прибыл в Берлин для участия во встрече дипломатических советников лидеров стран «нормандской четверки», сообщает пресс-служба Офиса президента.

«По результатам переговоров в помещении посольства Украины в Германии в 19:00 (ориентировочно) состоится брифинг», — указывается в сообщении.

Также накануне запланированного на 14 февраля визита канцлера Германии Олафа Шольца в Украину в Берлин прибыла украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром — министром экономики Юлией Свириденко.

Украинская делегация проведет ряд встреч с немецкими чиновниками, в частности с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Робертом Габеком, министром финансов Кристианом Линднером, министром экономического сотрудничества и развития Свеньей Шульце, депутатами Бундестага и представителями бизнеса.

Главной целью встреч с немецкими партнерами является предметное обсуждение финансового взаимодействия и поддержки, реализации проектов двустороннего экономического сотрудничества, развития транспортного потенциала обеих стран.