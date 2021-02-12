Первый нардеп получил официальное подозрение в «кнопкодавстве»

Народному депутату Украины впервые в истории украинского парламентаризма сообщили о подозрении в неперсональном голосовании, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, при этом не называя фамилию и партийную принадлежность уведомленного парламентария.
«По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосований вместо другого народного депутата. Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по ст.364-2 Уголовного кодекса Украины», — написала Венедиктова на своей странице в Facebook в пятницу утром.
В то же время, как сообщают СМИ, речь идет о народном депутате из группы «Доверие» Владиславе Поляке, беспартийном, избранном в парламент по мажоритарному округу № 73 в Закарпатской области.
«Нардеп при рассмотрении поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения неоднократно совершал неперсональное голосование с использованием персональной карточки коллеги», — написала Венедиктова.
По ее словам, нардеп вызывался в Офис генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, однако не явился и о причинах неявки не сообщил. Письменное уведомление о подозрении направлено в Аппарат Верховной Рады, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи.
«Уголовная ответственность за „кнопкодавство“ — важный предохранитель, которым надо активно пользоваться. Законы должны приниматься без нарушения закона. Разоблачение и реальное привлечение к ответственности парламентариев должно способствовать искоренению этого позорного явления и повышению доверия к правоохранительной системе и законодательному органу», — подчеркнула генеральный прокурор.
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