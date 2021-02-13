Депутатов будут лишать мандатов за «кнопкодаво»

Народный депутат Украины потеряет мандат, если суд признает его виновным в так называемом «кнопкодавстве». В парламенте намерены усилить борьбу с этим явлением.

Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает пресс-служба парламента.

«Кнопкодавство» — это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически«, — заявил Разумков.

Он добавил, что места на задних рядах в сессионном зале, которые не закреплены за нардепами, отключены от системы «Рада». Также планируется, что в ближайшее время депутаты будут закреплены за конкретными местами. Кроме того, в зале заседаний установят четыре дополнительные камеры видеонаблюдения.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора впервые в истории объявил подозрение народному депутату в «кнопкодавстве». Подозрение сообщили народному депутату Владиславу Поляку (группа «Доверие»).