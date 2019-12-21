Войти
Премьер назвал причину пожара в одесском колледже
резонанс
Премьер назвал причину пожара в одесском колледже
Зеленский хочет больше американских инвестиций в украинскую экономику
позиция
Зеленский хочет больше американских инвестиций в украинскую экономику

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

В РФ рассказали, почему не были увязаны выплаты по суду Стокгольма и «долгу Януковича»

268
В РФ рассказали, почему не были увязаны выплаты по суду Стокгольма и «долгу Януковича»

РФ и Украина в ходе обсуждения соглашения по транзиту газа не обсуждали увязку выплат по решению Стокгольмского арбитража и «долга Януковича», это разные долги. Об этом журналистам сообщил российский вице-премьер, курирующий в правительстве вопросы ТЭК, Дмитрий Козак.

«Это отдельный вопрос. У нас много сложных вопросов, но это все-таки разные долги. Там государственный долг, здесь — долг компаний, коммерческий. У нас есть претензии к „Нафтогазу Украины“, к правительству Украины, у них есть претензии, которые еще не рассмотрены. Все отозвать, обнулить, мировое соглашение безотзывное подписать, и закрыть этот вопрос», — сказал он, отвечая на вопрос по увязке двух задолженностей.

«К этой проблеме можно было подвязать еще массу проблем. Но тогда мы бы точно не договорились. Это отдельный вопрос. Его разделили, ради того, чтобы скорее достигнуть договоренности», — добавил он.

Козак при этом отметил, что договоренность о выплате «Газпромом» $2,9 млрд по судебным решениям, вступившим в силу, не является чьей-то уступкой.

Читайте также: Звонок в рельсу: «Укрзализниця» годами не платит долги кредиторам

«Считаю, что нельзя сказать, что это уступка чья-то. Это взаимоприемлемое решение, которое выверено и оно является выгодным всем», — сказал российский вице-премьер, отвечая на соответствующий вопрос.

По мнению Козака, прежде всего это решение «выгодно европейским потребителям, потому что есть гарантированные объемы российского газа, которые будут транспортироваться через эту территорию».

транзит газа, долг Януковича, Дмитрий Козак
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 21 декабря 2019
Пятница, 20 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Латифундисты лоббировали, лоббировали…

Публичные битвы вокруг «Закона о земле», как политические – в парламенте, так и рукопашные – под его стенами, составляют лишь небольшую надводную часть айсберга земельной реформы. И если для ряда младореформаторов открытие рынка земли сельхозназначения является окончанием периода государственной собственности, а значит, и государственной ответственности (иногда – безответственности), то для отечественного агросектора это будет началом нового периода существования.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Что на самом деле препятствует инвестициям в украинскую экономику

Война. Каждому кто верит, что война мешает развитию инвестиций, то советую взглянуть на Израиль. Если же говорить про Украину, то возможно в какой-то степени можно понять инвесторов, которые не желают вкладывать деньги в Восточной Украине, но что им мешает инвестировать в Западную, которая находится за 1000 км от зоны боевых действий?
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

«Укрбуд»: Лох всегда платит дважды

Вместо того, чтобы взять под белы ручки Микитася, его пирамидальщиков и особенно славною парочку Столар/Кличко плюс всех прочих разрешителей, согласователей из городской администрации. Наложить кресты на имущества. Берётся большая мойка КГС и ещё раз прокатываются деньги лохов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016