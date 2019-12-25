В РФ назвали выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»

Российский вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
«Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России», — сказал он, отметив, что «эти суммы были бы намного выше».
Козак добавил, что предсказать, «насколько кто выиграл» не может ни украинская, ни российская сторона.
О том, что «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд и заключить пятилетний контракт, а тот в свою очередь обязался отозвать прочие иски к российской компании и снять арест с ее активов, стало известно 20 декабря. Компании также договорились о возможности пролонгации договора на десять лет. В «Газпроме» пообещали выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд компенсации до конца года.
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