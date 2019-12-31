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Бывший глава Renault бежал из Японии в Ливан

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Бывший глава Renault бежал из Японии в Ливан

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.

В сообщении говорится, что он прибыл в столицу Ливана Бейрут. Ливанская газета Aljoumhouria сообщает, что Гон прилетел в страну на частном самолете из Турции.

Позднее Гон подтвердил, что находится в Ливане. В своем заявлении, которое приводит Reuters, он подчеркнул, что не сбежал от правосудия, а скрылся от «несправедливости и политического преследования». По словам Гона, он не намерен «находиться в заложниках у фальсифицированной судебной системы Японии» и сможет свободно общаться со СМИ, покинув эту страну.

Гону было запрещено выезжать за границу в соответствии с условиями освобождения под залог. Без разрешения суда он не имеет права связываться со своей супругой Кэрол и руководителями дилерских центров Nissan в Омане и Ливане. В Токийском окружном суде заявили, что не отменяли этих условий.

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Экс-главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi задержали в ноябре 2018 года. Его обвиняют в сокрытии в общей сложности $80 млн доходов и списании на Nissan личных убытков на сумму $16 млн. Сам Гон не признает обвинений и называет их заговором руководства Nissan. По его словам, в компании выступали против его плана дальнейшей интеграции трех компаний альянса.

Карлос Гон
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