«Энергоатом» утвердил Половича гендиректором Южно-Украинской АЭС

Врио президента ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин представил Игоря Половича в лице нового генерального директора обособленного подразделения (ОП) «Южно-Украинская АЭС» в ходе своей рабочей поездки на станцию в четверг, сообщила компания на своем сайте.
До настоящего времени Полович занимал должность врио руководителя Южно-Украинской АЭС.
Как проинформировали в НАЭК со ссылкой на слова Котина, руководство компании ожидает от Половича стабильной и безопасной работы обособленного подразделения, активного участия в воплощении масштабных инвестиционных проектов «Энергоатома», а также своевременного выполнения всех работ для продления срока эксплуатации энергоблока № 1.
Игорь Полович, уроженец города Сосновка Львовской области, получил специальность инженера-электрика электрических станций во Львовской политехнике. С 2000 года работал в электрическом цехе Хмельницкой АЭС. С 2015 года занимал различные должности в Исполнительной дирекции по производству НАЭК «Энергоатом». В декабре 2020 года был назначен и.о. исполнительного директора по производству и ремонтов ГП «НАЭК «Энергоатом».
Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Эксплуатирует также Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.
«Энергоатом» является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.
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