Энергоблок Южно-Украинской АЭС возобновил работу

Энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС в понедельник, 6 января, вновь был подключен к сети после того, как он был отключен от энергосети из-за срабатывания автоматической защиты. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».
При этом первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме.
«6 января 2020 года в 3:43 энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС подключен к сети после устранения замечаний. Первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме», — указано в сообщении.
Подчеркивается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
«Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм», — информирует НАЭК.
Напомним, на Южно-Украинской атомной электростанции (АЭС) 4 января произошло отключение третьего энергоблока из-за срабатывания автоматической защиты. Так, система автоматической защиты сработала в 5:04 утра 4 января.
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