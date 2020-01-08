Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке

Американскую авиабазу, расположенную рядом с городом аль-Асад в Ираке, и базу американских коалиционных сил в Эрбиле обстреляли ракетами. По данным Пентагона, Иран выпустил не менее десятка ракет, передает LB.ua со ссылкой на CNN.

По словам помощника главы Пентагона по связям с общественностью Джонатана Хоффмана, эти базы находятся в состоянии повышенной боевой готовности «из-за признаков того, что иранский режим планировал атаковать силы и интересы» Штатов в Ираке.

Вашингтон оценивает предварительный ущерб от атак, Хоффман заявил, что власть примет необходимые для защиты своих военных, партнеров и союзников в регионе меры.

На иранских государственных каналах сообщили, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) «нанес удар по авиабазе США аль-Асад в Ираке десятками ракет». КСИР заявил, что будут «уничтожающие ответы в случает новой агрессии». Также в Корпусе сказали, что будут наносить удары по любой региональной стране, которая «станет платформой для агрессии США».

Напомним, 3 января в Багдаде в результате ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых генерал и руководитель одного из спецподразделений Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Касем Сулеймни. Распоряжение о ликвидации дал президент США Дональд Трамп.

Трамп, комментируя инцидент, назвал генерала «террористом номер один в мире». Иран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры.