В Иране упал украинский самолет с 180 пассажирами на борту

Украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился возле иранского аэропорта Имама Хомейни по техническим причинам. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал CNN.

Сообщается, что это самолет Boeing 737, на борту которого находились 180 пассажиров и экипаж. Он потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране в начале среды, 8 января.

По данным Reuters, самолет принадлежит авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Что известно на 08:30:

самолет МАУ потерпел крушение возле аэропорта Хомейни, информацию подтвердили в МИД

борт перестал передавать сигнал через 2 минуты после взлета

на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил

Зеленский отреагировал на авиакатастрофу

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в аэропорту назвали причину катастрофы — возгорание двигателя из-за технической неисправности

Впервые эта информация появилась на иранском полуофициальном информационном агентстве ISNA. Информация уточняется, данных о точных причинах нет.