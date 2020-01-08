В Иране упал украинский самолет с 180 пассажирами на борту

Украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился возле иранского аэропорта Имама Хомейни по техническим причинам. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал CNN.
Сообщается, что это самолет Boeing 737, на борту которого находились 180 пассажиров и экипаж. Он потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране в начале среды, 8 января.
По данным Reuters, самолет принадлежит авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Что известно на 08:30:
самолет МАУ потерпел крушение возле аэропорта Хомейни, информацию подтвердили в МИД
борт перестал передавать сигнал через 2 минуты после взлета
на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил
Зеленский отреагировал на авиакатастрофу
самолет МАУ могли случайно сбить
в аэропорту назвали причину катастрофы — возгорание двигателя из-за технической неисправности
Впервые эта информация появилась на иранском полуофициальном информационном агентстве ISNA. Информация уточняется, данных о точных причинах нет.
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