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Названа предварительная причина авиакатастрофы самолета МАУ в Иране

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Названа предварительная причина авиакатастрофы самолета МАУ в Иране

Авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране могла произойти из-за технических причин. Об этом сообщили в Посольстве Украины в Иране.

По данным дипломатического представительства, предварительной причиной авиакатастрофы украинского самолета являются технические неисправности двигателя. Версию террористического акта исключают.

«По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя через технические причины. В настоящее время версия теракта исключается», — говорится в заявлении.

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В посольстве добавили, что в настоящее время ведутся работы по установлению пассажиров, которые не присутствовали на борту, а также сколько среди погибших граждан Украины.

«По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Сейчас выясняется кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа — граждане Украины», — отметили в ведомстве.

МАУ, Иран, авиакатастрофа
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