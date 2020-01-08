Названа предварительная причина авиакатастрофы самолета МАУ в Иране

Авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране могла произойти из-за технических причин. Об этом сообщили в Посольстве Украины в Иране.

По данным дипломатического представительства, предварительной причиной авиакатастрофы украинского самолета являются технические неисправности двигателя. Версию террористического акта исключают.

«По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя через технические причины. В настоящее время версия теракта исключается», — говорится в заявлении.

В посольстве добавили, что в настоящее время ведутся работы по установлению пассажиров, которые не присутствовали на борту, а также сколько среди погибших граждан Украины.

«По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Сейчас выясняется кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа — граждане Украины», — отметили в ведомстве.