Сивохо начал программу «быстрых шагов» по национальному примирению

Более 100 детей из «красной зоны» линии соприкосновения на Донбассе отправились в рождественский тур по Украине в рамках акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса», инициатором которой выступил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо. Об этом сообщает Центр информации УПЦ на странице в Facebook.
По словам украинского политика и актера, акция проходит в рамках программы «быстрых шагов» платформы национального примирения и единства.
«Мы сейчас работаем над платформой национального примирения и единства. Одна из ключевых программ в ней — программа „быстрых шагов“. Это то, что мы можем сделать прямо сейчас, в том числе, по отношению к детям. Ведь на Донбассе уже выросло целое поколение, которое кроме войны ничего не видело», — рассказал Сивохо.
Проект поддержал известный рок-музыкант Олег Карамазов, а также Украинская Православная Церковь, в монастырях которой и будут размещены дети из прифронтовых территорий. Всего с 6 по 9 января более 100 детей из «красной зоны» линии соприкосновения на Донбассе посетят святыни Киева и Почаева, музеи, театры и праздничные мероприятия в Киеве и на Западной Украине.
«Сейчас мы детей из Донецкой области отправили в Почаевскую лавру. Они посмотрят, как живут люди на Западной Украине, окунутся в другую среду, сравнят разные культуры. А когда представится возможность, мы привезём детей из других регионов Украины в Донецкую область. Надо думать об объединении нашей страны», — отметил Сивохо, подчеркнув, что подобные проекты по примирению страны находятся сегодня в приоритете у президента Владимира Зеленского.
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