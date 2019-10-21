Комик из «Квартала 95» займется в СНБО реинтегарцией Донбасса

Шоумен и комик Сергей Сивохо сообщил о своем назначении советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

«Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы», — написал он в Facebook.

При этом артист опубликовал фото удостоверения советника секретаря СНБО. В удостоверении отмечено, что оно выдано 18 октября 2019 года.

Напомним, что креативный продюсер ООО «Квартал 95» Сергей Сивохо был кандидатом от «Слуги народа» на округе № 49 в Донецкой области, но занял лишь третье место, уступив кандидату от «Оппоблока» Борису Колесникову и кандидату от ОПЗЖ Валерию Гнатенко, который и победил на округе.