Турция поднимет вопросы Крыма и заложников в ходе визита Путина

Во время визита президента России Владимира Путина в Турцию официальная Анкара поднимет вопросы деоккупации Крыма и освобождения удерживаемых граждан Украины. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По словам Пристайко, он провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, который выразил соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране.

«Мой коллега также подчеркнул, что Турция поднимет вопросы о деоккупации Крыма и освобождении всех граждан Украины, незаконно удерживаемых в России и на оккупированных территориях, во время сегодняшнего визита Путина», — отметил Пристайко.