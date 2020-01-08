Турция поднимет вопросы Крыма и заложников в ходе визита Путина

Во время визита президента России Владимира Путина в Турцию официальная Анкара поднимет вопросы деоккупации Крыма и освобождения удерживаемых граждан Украины. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
По словам Пристайко, он провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, который выразил соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране.
«Мой коллега также подчеркнул, что Турция поднимет вопросы о деоккупации Крыма и освобождении всех граждан Украины, незаконно удерживаемых в России и на оккупированных территориях, во время сегодняшнего визита Путина», — отметил Пристайко.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016