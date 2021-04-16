В Кремле рассчитывают уговорить Турцию признать российский Крым

Россия со временем способна убедить Турцию в правильности своей позиции по крымскому вопросу, однако донести то же самое до Украины вряд ли возможно, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Их заявления по Крыму относятся к категории вопросов, по которым у нас по-прежнему имеются серьезные разногласия, — сказал представитель Кремля. — Эти разногласия вряд ли можно урегулировать с украинской стороной, но мы надеемся, что наша последовательная линия позволит все-таки убедить наших турецких партнеров в том, что их нынешняя позиция в отношении Крыма совсем неверная».
При этом Песков отметил, что отношения, которые Турция выстраивает с соседними странами, относятся к сфере суверенного права государства. «Что касается переговоров президента Эрдогана и президента Зеленского — это двусторонние отношения двух государств», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Песков отрицательно ответил на вопрос, произошло ли в последние недели какие-либо «похолодание» в отношениях России с Турцией, отметив, наоборот, что отношения двух стран развиваются.
10 апреля Эрдоган заявил, что на переговорах с украинским коллегой в Стамбуле он подтвердил решение Анкары не признавать аннексию Крыма.
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