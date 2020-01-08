Введен временный запрет для украинских авиакомпаний на полеты в Иран, – Гончарук

Украина ввела временное ограничение на полеты в Иран, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в среду.

«До выяснения причин трагедии мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана. Как только причины будут выяснены, решение будет пересмотрено», — заявил он.