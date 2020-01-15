Количество авиарейсов в Украине за год выросло на 12%

В 2019 году Украэрорух предоставил услуги по аэронавигационного обслуживания 335 407 рейсам иностранных и украинских авиакомпаний, что на 11,5% превышает этот показатель по сравнению с 2018 годом, но на 37,2% ниже чем в рекордном 2013 году.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Украэрорух обеспечил выполнение 109 777 рейсов отечественных авиакомпаний, более чем за год на 2,9%, и 225 630 авиарейсов иностранных авиакомпаний, что по сравнению с 2018 годом больше на 16,2%.
По типам полетов: транзитные полеты — 141 680 (+13,2%), международные (с вылетом / посадкой) — 162 937 (+11,5%), количество внутренних полетов составляет 30790 (+ 4%).
«Наибольший потенциал сосредоточен в транзитных полетах в воздушном пространстве Украины, учитывая выгодное географическое положение страны. Их количество по сравнению с 2013 годом снизилась в три раза по временной оккупации Крыма и боевые действия на востоке страны.
В общем недополученный доход Украэроруха из-за снижения интенсивности воздушного движения начиная с 2014 года оценивается на уровне 20 млрд грн», — заявляет руководитель Украэроруха Андрей Ярмак.
Сейчас по объемам воздушного движения Украина не достигла уровня 2013 года, самого успешного за всю историю существования Украэроруха — тогда общее количество полетов над Украиной за год составило 534 581. Сейчас этот показатель на 37,2% ниже.
В 2019 году наиболее значительные объемы аэронавигационного обслуживания Украэрорух предоставил МАУ, Turk Hava Yollari, Wizz Air, Belavia и LOT.
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