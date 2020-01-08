Иран не передаст черные ящики разбившегося самолета компании Boeing

Иран не передаст черные ящики украинского самолета, который разбился около Тегерана, компании Boeing. Об этом заявил руководитель организации гражданской авиации страны, передает Jerusalem Post.

Пока что неизвестно, куда Иран отправит ящики, чтобы проанализировать их данные.

Ранее сообщалось, что на месте авиакатастрофы самолета МАУ в Иране обнаружили оба черных ящика.