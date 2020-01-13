Стали известны официальные номинанты на премию «Оскар» этого года

Фильмы «Джокер» Тодда Филлипса и «Ирландец» Мартина Скорсезе стали номинантами премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в категории «Лучший фильм».

На «Лучший фильм» 92-й премии «Оскар» также претендуют: «Форд против Феррари» режиссера Джеймса Мэнголд, «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «1917» Сэма Мендеса, «Брачная история» Ноа Баумбака, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и «Паразиты» Пон Чжун Хо, объявили организаторы в понедельник.

За звание «Лучшего режиссера» поборются: Пон Чжун Хо с фильмом «Паразиты», Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде»), Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер») и Сэм Мендес («1917»).

В номинации «Лучший актер» представлены Хоакин Феникс («Джокер»), Адам Драйвер («Брачные истории»), Леонардо ДиКаприо («Однажды в Голливуде»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Джонатан Прайс («Два папы»).

За награду в аналогичной женской номинации поборются: Скарлетт Йоханссон («Брачные истории»), Синтия Эриво («Гарриет»), Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»).

В категории «Лучшая мужская роль второго плана» представлены Бред Питт за фильм «Однажды в Голливуде», Том Хенкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два папы»), Аль Пачино и Джо Пеши за фильм «Ирландец».

Лучшей актрисой второго плана может стать Марго Робби («Скандал»), Лора Дерн («Брачная история»), Скарлетт Йохансон («Кролик Джо-Джо»), Кэти Батес («Дело Ричарда Джуэлла»), Флоренс Пью («Мальнькие женщины»).

Церемония вручения премии «Оскар» состоится 9 февраля.