В США сегодня вручат премию «Оскар»

В городе Лос-Анджелес сегодня ночью состоится объявление победителей кинопремии «Оскар» — одной из наиболее престижных наград в мировой киноиндустрии, которая вручается Американской академией кинематографических искусств и наук.

Это уже 92-а торжественная церемония, которая традиционно собирает главных звезд мирового кино.

За все годы своего существования церемония вручения «Оскаров» превратилась в грандиозное и яркое шоу, со своими интригами и сюрпризами.

Как ожидается, в этом году вручение премий будет происходить в 24 номинациях, наиболее престижными из которых считаются призы за лучший фильм, лучшему режиссеру, а также лучшим актерам и актрисам, сыгравшим главные и второстепенные роли. Кроме того, Академия отмечает сценаристов, звукорежиссеров, операторов, монтажеров, дизайнеров, гримеров, композиторов и многих других мастеров.