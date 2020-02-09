В США сегодня вручат премию «Оскар»

В городе Лос-Анджелес сегодня ночью состоится объявление победителей кинопремии «Оскар» — одной из наиболее престижных наград в мировой киноиндустрии, которая вручается Американской академией кинематографических искусств и наук.
Это уже 92-а торжественная церемония, которая традиционно собирает главных звезд мирового кино.
За все годы своего существования церемония вручения «Оскаров» превратилась в грандиозное и яркое шоу, со своими интригами и сюрпризами.
Как ожидается, в этом году вручение премий будет происходить в 24 номинациях, наиболее престижными из которых считаются призы за лучший фильм, лучшему режиссеру, а также лучшим актерам и актрисам, сыгравшим главные и второстепенные роли. Кроме того, Академия отмечает сценаристов, звукорежиссеров, операторов, монтажеров, дизайнеров, гримеров, композиторов и многих других мастеров.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016