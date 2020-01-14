Россия продолжит признавать украинские дипломы о высшем образовании

Принятый в Украине закон об отмене выдачи вузами дипломов государственного образца никак не повлияет на практику признания дипломов украинских университетов в России. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий выдачу государственных дипломов о высшем образовании, 13 января. Теперь вузы страны будут выдавать документы собственного образца.
«Принятие закона относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования Украины не повлечет каких-либо изменений в практике признания образования на основании действующего соглашения (имеется в виду межправительственное соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях — Ред.) и не потребует введения каких-либо ответных мер с российской стороны», — сообщили в пресс-службе.
Как пояснили в РФ, вузы Украины имеют право выдавать документы об образовании на бланках собственного образца с 2015 года, причем такие дипломы подпадают под действие межправительственного соглашения, если соответствуют утвержденной форме. Если документ не соответствует установленным требованиям, его признают с помощью специальной процедуры.
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