Половина украинцев работают нелегально или на заработках

Лишь 12,8 миллионов из 28,5 миллионов украинцев трудоспособного возраста работают легально, остальные — либо на заработках, либо работают неформально.

Об этом на брифинге по вопросам изменений в трудовом законодательстве заявил министр экономики Тимофей Милованов, передает hromadske.

«Сегодня только 12,8 миллиона из 28,5 миллиона украинцев трудоспособного возраста работают легально. Половина из нас трудоспособного возраста или работает в другой стране, или работает неформально», — подчеркнул министр.

По его словам, неформальное трудоустройство означает, что большинство украинцев не защищены трудовым законодательством.

«Изменения в Трудовой кодекс, которые предлагает правительство, должны способствовать легальному трудоустройству и росту числа рабочих мест», — отметил Милованов.

Напомним, что 27 декабря правительство одобрило законопроект о труде. По словам премьер-министра Алексея Гончарука закон предусматривает увеличение количества легальных рабочих мест, повышение доходов и расширение социальных прав работников.