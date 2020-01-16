НБУ отменяет запрет ФОПам тратить средства с бизнес-счетов на личные нужды

Нацбанк остановит норму постановления, которым запрещается ФОПам тратить средства из бизнес-счетов на собственные, не связанные с бизнесом нужды.
Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий во время брифинга, передает hromadske.
«Мы приостанавливаем действие нашего комментария о том, что средства со счетов ФЛП не могут использоваться на нужды, не связанные с предпринимательской деятельностью. Этот комментарий касается фактически налоговой службы», — подчеркнул Смелый.
По его словам, своей нормой НБУ не вносил никаких новых изменений в действующее законодательство, поскольку фактически запрет на использование средств со счетов ФЛП для личных нужд действует в Украине с 2003 года.
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