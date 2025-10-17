НБУ пропонує змінити процедуру закриття ФОПів

Національний банк України подав до Міністерства цифрової трансформації пропозицію змінити процедуру закриття фізичних осіб-підприємців, щоб запобігти використанню ФОПів у схемах із дропами. Про це голова НБУ Андрій Пишний розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Зараз ФОП можна закрити автоматично, але регулятор пропонує передбачити попередній аналіз діяльності підприємця.

"Перед закриттям ФОПів має бути можливість проаналізувати їхню діяльність – перевірити обороти коштів і повноту сплати податків. Лише після цього слід дозволяти реєстрацію припинення підприємницької діяльності", – пояснив Пишний.

Питання дропів слід вирішувати комплексно, вважає голова Нацбанку. Найближчими тижнями до Верховної Ради може надійти законопроєкт про створення реєстру посиленого моніторингу дропів.

"Це стане ще одним фрагментом боротьби з цим явищем", – сказав він.

Дропи (від англійського to drop – кидати) – це люди, які надають шахраям доступ до реквізитів своїх банківських карткових рахунків за винагороду. Зокрема, вони надають можливість проводити за ними операції стороннім особам, надаючи їм PIN-коди і доступ до інтернет-банкінгу.

Рахунки дропів часто використовуються для ухилення від сплати податків та переміщення грошей, викрадених з рахунків інших людей, а також у торгівлі зброєю, наркотрафіку чи терористичній діяльності.