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Окружение Авакова незаконно получило спецразрешения на добычу золота

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Окружение Авакова незаконно получило спецразрешения на добычу золота

Фирмы, которые связывают с окружением министра внутренних дел Арсена Авакова с нарушением процедуры получили спецразрешения на добычу драгоценных металлов: тантала и золота.

Об этом сообщает программа «Схемы: коррупция в деталях».

Речь идет о фирмах «Таурус Инфинити» и «Лира Майн Минералз», которые занимаются добычей металлов в Кировоградской области. По информации журналистов, осенью 2019 указанные компании получили спецразрешения от Госгеонедр на добычу ценных руд на Клинцовском золотом месторождении и на участке танталовых руд месторождения Мостовое.

Как утверждают расследователи, 1 и 3 июля прошлого года компании подали заявления на получение специальных разрешений от Государственной службы геологии и недр. В то время предоставления разрешений регулировалось Порядком их предоставления (до вступления изменений 6.07.2019). Именно тогда «Таурус Инфинити» и «Лира Майн Минералз» нарушили процедуру подачи документов

Компании не имели полного пакета документов предусмотренных законодательством в таких случаях, считают журналисты. Речь идет об отсутствии у фирм отчетов и выводов по оценке воздействия на окружающую среду, отчетов об общественном обсуждении, которые необходимо подавать вместе с заявлениями.

По информации журналистов, общественные обсуждения компании провели уже после подачи заявлений в службу. К которым, кроме того, не были привлечены все желающих жителей близлежащих населенных пунктов.

В Государственной службе геологии и недр ответили, что действительно зарегистрировали заявления до вступления в силу изменений в Порядок от 06.07.2019. Согласно ему, приобщать пакет документов можно уже после регистрации. В службе пояснили, что непосредственное рассмотрение заявлений завершилось 10 июля, когда упрощенный порядок подачи документов уже вступил в силу.

По мнению юристов, такое решение не соответствует нормам закона и судебной практике.

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Основателей «Таурус Инфинити» и «Лира Майн Минералз» Александра Настенко и Виталия Якименко связывают с окружением Авакова, а именно с Игорем Котвицким (экс-нардеп от «Народного фронта» — Ред.). О чем говорится в материалах издания «Наші гроші».

Также журналисты обнаружили, что сын Якименко Павел является нардепом от «Слуги народа» и членом Комитета по вопросам экологической политики и природопользования. Павел Якименко на вопрос журналистов посоветовал «спросить у отца». Со старшим Якименко журналисты не смогли пообщаться.

золото, Арсен Аваков, Игорь Котвицкий
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