За год на Донбассе погибли 132 украинских военных

В течение 2019 года и в января 2020 года в результате военных действий на Донбассе погибли 132 украинских военнослужащих, 716 получили тяжелые ранения. По каждому факту гибели открыто производство.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
«В целом на протяжении 2019-2020 годов из-за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области — 31 и 197 соответственно».
В ОГП отметили, что ведомство контролирует ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС от обстрелов незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР».
В частности, в ОГП сообщили, что следователи нацполиции открыли производство по факту обстрела боевиками «ДНР» 15 января 2020 промышленной зоны Авдеевки, в результате которого погиб военнослужащий ВСУ.
Также сообщается, что по факту гибели украинского вийськового16 января 2020 в с. Новозвановка Попаснянского р-на Луганской области уголовное производство ведет СБУ.
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