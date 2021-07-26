На Донбассе позиции украинской армии попали под обстрел тяжелой артиллерии, 7 раненых

Сепаратисты на Донбассе в понедельник, 26 июля, нарушили режим прекращение огня и обстреляли позиции украинской армии из запрещенного минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения, в результате чего 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
«В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое — боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего — тяжелое, одного — средней степени тяжести, пять — удовлетворительное», — говорится в сообщении, обнародованном в Фейсбуке.
Под обстрел вражеской артиллерии попали украинские защитники в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Они открыли ответный огонь в сторону российских наемников.
«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», — подчеркивают в штабе ООС.
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