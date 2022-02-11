Netflix ради политики разнообразия стал нанимать больше женщин и афроамериканцев

Штат американской Netflix Inc., крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке, в 2021 году вырос на 25%, при этом увеличилось число женщин и афроамериканцев на должностях среднего и руководящего звена, сообщает Bloomberg со ссылкой на специальный отчет по гендерному и расовому составу сотрудников.

Netflix в последние годы уделяет приоритетное внимание достижению расового и гендерного многообразия среди сотрудников. В прошлом году компания сообщила, что выделяет $100 млн на решение указанной задачи. Новые кадры компания старается привлечь, сотрудничая с колледжами, в которых традиционно обучаются афро- и латиноамериканцы.

Штат постоянных сотрудников Netflix по всему миру за 2021 год увеличился с 8 тыс. до 10 тыс., в том числе в США с 6,3 тыс. до 7,3 тыс., свидетельствует отчет компании. При этом доля женщин в Netflix, которая традиционно считалась «мужской» компанией, возросла с 48,7% до 51,7%. Число женщин в топ-менеджменте выросло на 6,9%, а доля достигла 51,1%, говорится в отчете.

Компания фиксирует изменение расово-этнического состава своих постоянных сотрудников в США. Число афроамериканцев в 2021 году достигло 10,7% (с 8,6% годом ранее), они занимают 13% руководящих должностей. Доля латиноамериканцев возросла с 7,9% до 8,6%. Незначительно меньше стало белых (доля уменьшилась с 44,3% до 42,8%) и выходцев из Азии (с 24% до 23,5%).

Помимо Netflix, публиковать данные по гендерному и расовому составу сотрудников начали и другие американские компании. Среди них Starbucks Corp., владеющая одноименной сетью кофеен, и Target Corp., управляющая сетью магазинов розничной торговли. Intel Corp., разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов, раскрывает даже информацию о заработной плате в зависимости от расы и пола.